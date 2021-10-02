Солістка групи "Go_A" Катя Павленко розповіла про стосунки з мамою
У своїх давніх інтерв'ю співачка розповідала про натягнуті стосунки з матір'ю, повідомляє Politeka.net.
За словами Каті Павленко, мама не розуміє професії артиста. Навіть після участі дочки в міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення", та цікавилася, коли дівчина повернеться додому і піде на роботу.
У новому інтерв'ю Славі Дьоміну на "Слава+" Катя розповіла, що у неї зараз не натягнуті стосунки з мамою.
"Я як в 18 років покинула будинок, так я якось і не спілкувалася толком... Ми спілкувалися, ми зідзвонюємося. Вона до мене приїжджає, може у мене переночувати... Ми різні... Нам дуже складно спілкуватися", - поділилася Павленко.
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За словами співачки, у неї багато всього відбувається в житті, і у неї немає бажання все розповідати, адже це займе дуже багато часу.
"Я пам'ятаю в дитинстві ми з мамою душевно спілкувалися і я маму любила більше всіх", - поділилася зірка.
За словами Каті Павленко, "розлом" у відносинах стався через її образи на матір.
"Є точка неповернення. Я дуже не люблю, коли через те, що я всіх розумію і до всіх добре ставлюся цим користуються. Я цього не люблю і відразу припиняю", - поділилася артистка.
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