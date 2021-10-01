Суддя нового сезону шоу "Танці з зірками" Максим Чмерковський, який замінив покійного Григорія Чапкіса, показав відео із тренування по боксу

Як пише Politeka.net, 41-річний відомий українсько-американський хореограф Максим Чмерковський, якого українці знають як героя реаліті-шоу "Холостяк", повернувся в Україну, щоб замінити покійного Григорія Чапкіса на танцювальному шоу "Танці з зірками".

У своєму Instagram Чмерковський часто ділиться світлинами та відео й розповідає про особисте життя. Цього разу хореограф записав сторіс та показав своє перше тренування у боксерському клубі. Зауважимо, що Чмерковський зізнався, що ніколи в житті не бився.

"Я взагалі ніколи не бився. Двічі в житті були випадки, але я просто стояв, бо мені було шкода їх вдарити", - сказав Максим.

Чому суддя "Танців з зірками" раптом вирішив зайнятися боксом він не розповів, однак, як бачимо, наміри Чмерковського серйозні.

Рaніше Politeka писaлa, що суддя "Танців з зірками" Чмерковський розповів, скільки романів у нього було з партнерками, серед яких Джей Ло: "Насправді...".

Нагадаємо, що суддя "Танців з зірками" Чмерковський вирішив "пересісти" на тролейбус після прогулянки по Києву: "Я обожнюю...".

A ще Politeka повідомлялa, що судді "Танців з зірками" Чмерковському лікарі сказали, що він не зможе більше ходити: "Добре, якщо з паличкою".