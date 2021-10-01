Суддя нового сезону шоу "Танці з зірками" Максим Чмерковський, який замінив покійного Григорія Чапкіса, показав відео із тренування по боксу
Як пише Politeka.net, 41-річний відомий українсько-американський хореограф Максим Чмерковський, якого українці знають як героя реаліті-шоу "Холостяк", повернувся в Україну, щоб замінити покійного Григорія Чапкіса на танцювальному шоу "Танці з зірками".
У своєму Instagram Чмерковський часто ділиться світлинами та відео й розповідає про особисте життя. Цього разу хореограф записав сторіс та показав своє перше тренування у боксерському клубі. Зауважимо, що Чмерковський зізнався, що ніколи в житті не бився.
"Я взагалі ніколи не бився. Двічі в житті були випадки, але я просто стояв, бо мені було шкода їх вдарити", - сказав Максим.
У мережі порівняли дитячі фото Кіркорова і сина Пугачової, вибухнув скандал: "Копія свого батька"
Леся Нікітюк у червоному екстра-міні вразила новим образом: "Українська Шерон Стоун"
Зірка "Голосу країни" Даніель Салем емоційно висловив, що думає про Сумську: "Знову..."
Дмитро Дікусар зізнався, що став батьком і оприлюднив фото: «Я буду поруч, крихітка!"
Переможця Холостячки зі Златою Огневич "розгадали" задовго до фіналу: "Красиво виглядають"
Чому суддя "Танців з зірками" раптом вирішив зайнятися боксом він не розповів, однак, як бачимо, наміри Чмерковського серйозні.
Рaніше Politeka писaлa, що суддя "Танців з зірками" Чмерковський розповів, скільки романів у нього було з партнерками, серед яких Джей Ло: "Насправді...".
Нагадаємо, що суддя "Танців з зірками" Чмерковський вирішив "пересісти" на тролейбус після прогулянки по Києву: "Я обожнюю...".
A ще Politeka повідомлялa, що судді "Танців з зірками" Чмерковському лікарі сказали, що він не зможе більше ходити: "Добре, якщо з паличкою".