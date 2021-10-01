Українська співачка Злата Огневич, яка стала героїнею шоу "Холостячка", розповіла про свого коханого

За серце відомої співачки на популярному шоу борються відразу кілька чоловіків, повідомляє Politeka.net. У двох випусках кожен з учасників намагався здивувати зірку, але тільки одному судилося підкорити серце Злати Огневич.

Співачка в новому пості Instagram вирішила показати, як розважається ведучим шоу - Григорієм Решетником. На фото обидва позували в спортивних костюмах, хвалячись м'язами.

У пості зірка проговорилася про свого коханого серед учасників "Холостячки".

"Повірте, мені доводиться на кожному побаченні з чоловіком відкривати свої нові сторони, досліджувати особистість / психотип чоловіків, серед яких є той самий, коханий 🌹 а ще - згадувати заповітні мрії, втілювати їх! Погодьтеся, це унікальний ШАНС, який мені подарував Всесвіт️️🌍", - написала Злата Огневич.

За дві години пост зібрав майже 3000 лайків і багато коментарів:

"Айййй ❤️", " Злато, ми - тільки за стоматолога❤️❤️❤️❤️❤️! Як собі хочеш! Він-найкращий😍 😍 😍!", "А Рома завоював серце ?😉 ", "А там що є нормальні мужики?) ", "Ти крута Злат, бажаю знайти саме ту людину з ким будете йти разом по життю 🔥🔥🔥❤️❤️❤️".

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