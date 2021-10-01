Український хореограф Ілона Гвоздьова знову зачепила тему нового сезону "Танців з зірками"

Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздьова є успішною українською танцівницею. Зірка брала участь неодноразово в "Танцях з зірками", де змогла перемогти. Не забуває хореограф і про соціальні мережі, де ділиться з фанатами найцікавішим.

Гвоздьова вже кілька разів висловлювалася про" танці", критикуючи пари. Тепер Ілона вирішила розповісти про загальну проблему.

"Проблема багатьох пар на" Танці з зірками " в тому, що більшість танцюристів всього лише виконавці, а не постановники своїх номерів. Вони також як і зірка виконують поставлене завдання, від цього ми спостерігаємо безсюжетні номери, не вірно вибудувану композицію, розбіжність образів і завжди в парах видно, де приклалася рука досвідченого режисера-постановника, а кого залишила наодинці і що змогли то і придумали. Також при генеральних прогонах зазвичай головний хореограф повинен відстежувати всі номери і не допускати однакових варіацій або підтримок, або ракурсів. Тут ми бачимо зворотне. Можливо їм не вистачає часу це відстежувати або досвіду. Друга проблема в тому, що танцюристи непогано танцюють, але іноді забувають про зірку і просто танцюють заради себе, заради глядачів, в даному проекті це неприпустимо і відразу просаджує номер. Ну і третя проблема, не всі хлопці мають великий педагогічний досвід і досвід роботи на ТБ. Відповідно ми можемо спостерігати різну динаміку зростання зірок шоу. І сьогодні для мене є мінімум 3 потенційні зірки, яких на жаль не можуть розкрити саме партнери", - написала Ілона.

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