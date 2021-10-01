Починаюча модель і співачка Соня Євдокименко, внучка легендарної артистки Софії Ротару, показала, як проводить час

Як пише Politeka.net, Соня Євдокименко є онукою легендарної артистки Софії Ротару. 20-річна дівчина живе в Нью-Йорку, де робить перші кроки в кар'єрі моделі і співачки, вчиться, а також веде сторінки в соціальних мережах. Соня любить знімати влоги, показуючи, як проводить час. Євдокименко нещодавно показувала, як їздила до Італії з нареченим-мільйонером, а тепер вирішила поділитися, як проводить час з красунею-мамою в Києві.

На новому відео Соня їздила з мамою на авто, ходила в салон, а також гуляла по місту, попиваючи каву.

"Новий влог вже на моєму ютуб-каналі. Посилання в профілі", - написала Євдокименко в Instagram.

Фанати подивилися ролик більше тисячі разів і написали коментарі:

"Мої улюблені красені", " а який це був салон, де робили манікюр?".

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