Починаюча модель і співачка Соня Євдокименко, внучка легендарної артистки Софії Ротару, показала, як проводить час
Як пише Politeka.net, Соня Євдокименко є онукою легендарної артистки Софії Ротару. 20-річна дівчина живе в Нью-Йорку, де робить перші кроки в кар'єрі моделі і співачки, вчиться, а також веде сторінки в соціальних мережах. Соня любить знімати влоги, показуючи, як проводить час. Євдокименко нещодавно показувала, як їздила до Італії з нареченим-мільйонером, а тепер вирішила поділитися, як проводить час з красунею-мамою в Києві.
На новому відео Соня їздила з мамою на авто, ходила в салон, а також гуляла по місту, попиваючи каву.
"Новий влог вже на моєму ютуб-каналі. Посилання в профілі", - написала Євдокименко в Instagram.
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Фанати подивилися ролик більше тисячі разів і написали коментарі:
"Мої улюблені красені", " а який це був салон, де робили манікюр?".
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