Відома телеведуча Катя Осадча ще будучи вагітною знялася для журналу Viva

Як пише Politeka.net, 37-річна відома телеведуча, яка брала участь у багатьох проєктах на "1+1" та вже понад 15 років веде програму про українських зірок "Світське життя", Катя Осадча нещодавно стала мамою. Цього року вона народила другого сина шоумену та ведучому Юрію Горбунову. У щасливому шлюбі пара виховує трьох синів – двох спільних та 19-річного сина Осадчої Іллю від першого шлюбу.

Зараз у своєму Instagram часто розповідає про свої будні та публікує світлини із маленьким сином Данилом. Однак ще під час вагітності телеведуча знялася для обкладинки журналу Viva та оголила живіт. Знімок зробила відома фешн-фотограф Соня Плакидюк. Номер журналу із вагітною Осадчею на обкладинці Соня опублікувала у своєму Instagram.

"Моя сяюча Катя Осадча для @viva_ukraine_magazine ✨ До друку пішов ч/б варіант, а ви за який?", - запитала Плакидюк.

Як бачимо, на фото Катя вбрана у невагому білу накидку з пір’я. Шанувальникам світлина телеведучої сподобався, вони написали багато коментарів.

"Краса неймовірна 😍😍😍", - написала дружина Дмитра Монатіка Ірина.

"🔥🔥🔥 це дуже красиво", "Красива 😍🔥", "Краса неймовірна 😍😍😍", " Супер 😍😍", "Оце так! 🔥 Красиво! 😍", "Супер робота звичайно ... колір теж дуже ніжний і крутий, але чб так чб🔥🙌", " Перший. Як же вагітність йде жінці", - написали у мережі.

Рaніше Politeka писaлa, що Горбунов, який мріє про доньку, засвітив Осадчу в домашньому вигляді без макіяжу: "З квітами прийшов".

Нагадаємо, що Катя Осадча в елегантному образі захопила Лесю Нікітюк і не тільки: "Приклад жіночності".

A ще Politeka повідомлялa, що життя Каті Осадчої різко змінилося після народження третьої дитини: "Біжу з роботи мершій додому...".