"Холостячка" і відома співачка Злата Огневич розповіла про своє минуле і комплекси зі школи

Як передає Politeka.net, Злата Огневич є відомою українською співачкою. Також, вона стала головною героїнею другого сезону шоу "Холостячка".

Так, цього разу Злата Огневич поділилася новими відео на своїй сторінці в Instagram. "Холостячка" вирішила поділитися визнанням про минуле. Вона розповіла, як її турбувала проблемна шкіра багато років протягом школи.

"До мене підійшла дівчина, і своїм питанням повалила мене в таке незручне замішання. Вчуся приймати компліменти, але сьогодні вона мені нагадала про одну давню ситуацію, яку я дуже довго проживала і переживала", — заінтригувала "Холостячка".

"Вона у мене запитала про те, що я роблю зі своєю шкірою. Сказала мені про те, яка у мене ідеальна шкіра і на ній жодного висипання. Але я вам зізнаюся, що так було не завжди", — відверто розповіла Злата Огневич.

"У школі в старших класах у мене була дуже проблемна шкіра, настільки, що ця проблема була по всьому тілу. І навіть, коли мама мене хотіла обійняти, я просила її цього не робити. Все тому що мені було шалено боляче. У мене була запалена вся шкіра. І мені це приносило дискомфорт, не кажучи вже про психологічні проблеми, коли я на себе дивилася в дзеркало і плакала", — зробила зізнання "Холостячка".

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