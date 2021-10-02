Співачка і актриса Дженніфер Лопес на новій зйомці порадувала простим і відкритим образом

Дженніфер часто показує обличчя поблизу, щоб довести - її косметика працює. Бренд Лопес тільки почав випускати свою продукцію, але артистка запевняє, що саме завдяки таким секретам краси вона виглядає зараз так.

«Я хочу, щоб люди знали, що це дуже важливо для мене, що це особисте. Я зробила своє життя краще, зробивши її красивіше, спростивши. А тепер я хочу поділитися тим, що я дізналася, з жінками в усьому світі. Ви хочете знати, як я отримала свою шкіру, як я виглядаю? Ось як», - пише під кадром Дженніфер Лопес.

Шанувальники були раді бачити такий образ зірки:

"Ви молодші з кожним днем; важко повірити в таке; її обличчя правда реально; яке у неї чудове сяйво ... всім потрібна красуня JLO; так красивий, це вже незаконно😍; ви найпрекрасніша😍; моя світиться дівчина✨ 💛; красиве світіння🤩; Боже, ні зморшки».

Раніше знімком з останньої зйомки Лопес поділилася у себе в Instagram. На зірка-дороге плаття Dolce&Gabbana, який був представлений в новій колекції зовсім недавно. Яскравий макіяж і бронзовий загар надали Лопес особливого сяйва.

"Коли світить сонце... пора світити. Посетите️ відвідайте jlobeauty, щоб дізнатися про мій найбільший секрет догляду за шкірою, який змушує мене сяяти з голови до ніг» - заінтригувала Лопес.

Раніше Politeka писала, що Лопес чесно показала, чи помітні у неї зморшки насправді: "вже можна заздрити"

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес в ефектній сукні покрасувалася на Венеціанському кінофестивалі: "а Бетмен?".

A ще Politeka повідомляла, що Дженніфер Лопес в новому образі довела, що може виглядати на 20 років молодше: "Хороший ефект".

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