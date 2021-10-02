Певица и актриса Дженнифер Лопес на новой съемке порадовала простым и открытым образом

Дженнифер часто показывает лицо вблизи, чтобы доказать – ее косметика работает. Бренд Лопес только начал выпускать свою продукцию, но артистка уверяет, что именно благодаря таким секретам красоты она выглядит сейчас так.

«Я хочу, чтобы люди знали, что это очень важно для меня, что это личное. Я сделала свою жизнь лучше, сделав ее красивее, упростив. А теперь я хочу поделиться тем, что я узнала, с женщинами во всем мире. Вы хотите знать, как я получила свою кожу, как я выгляжу? Вот как», - пишет под кадром Дженнифер Лопес.

Поклонники были рады видеть такой образ звезды:

«Вы моложе с каждым днем; трудно поверить в такое; ее лицо правда реально; Какое у нее великолепное сияние ... всем нужна красотка JLO; Так красив, это уже незаконно😍; вы самая прекрасная😍; моя светящаяся девушка ✨💛; Красивое свечение 🤩; Боже, ни морщинки».

Ранее снимком из последней съемки Лопес поделилась у себя в Инстаграм. На звезда – дорогое платье Dolce&Gabbana, который был представлен в новой коллекции совсем недавно. Яркий макияж и бронзовый загар придали Лопес особенного сияния.

«Когда светит солнце… пора светить. ✨☀️ Посетите JLoBeauty, чтобы узнать о моем самом большом секрете ухода за кожей, который заставляет меня сиять с головы до ног» - заинтриговала Лопес.

Ранее Politeka писала, что Лопес честно показала, заметны ли у нее морщины на самом деле: "уже можно завидовать"

Напомним, что Дженнифер Лопес в эффектном платье покрасовалась на Венецианском кинофестивале: "а Бэтмен?".

A еще Politeka сообщала, что Дженнифер Лопес в новом образе доказала, что может выглядеть на 20 лет моложе: "Хороший эффект".

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