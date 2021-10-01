Українська телеведуча Маша Єфросиніна звернулася до співака, чоловіка Наді Дорофєєвої, Володимира Дантеса
Маша Єфросиніна і Володимир Дантес вже давно знайомі, повідомляє Politeka.net. Обидва знімаються разом в різних шоу, зокрема в "Лізі сміху" і "Маскарад".
За зізнанням телеведучої, у них зі співаком багато фото, на яких вони обіймаються.
"Вовка, щось у нас обнімонських фоток більше, ніж можна пояснити! Але знаєш що, давай, нібито я тут вже знаю, що у тебе запуститься круте stand up шоу на ютьюб, і там же вийде такий важливий соціальний проект про стартапи! Що ми будемо "рубатися" з тобою на "Маскарад" в різних командах, і ти так будеш підтримувати всі мої починання!
А поки на фото літо, страшна спека і перша зйомка "Ліга сміху", і ми просто з тобою раді нашій зустрічі))", - написала Маша.
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За 20 хвилин пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів.
Володимир Дантес залишив свій коментар: "Машааааа😍
Тому що ми КОМАНДА! Класно, що Ліга нас так здружила!".
Зазначимо, нещодавно Володимир Дантес розповів, що вирішив спробувати себе в стендапі. При цьому артисту довелося подолати свій страх, адже розповідати веселу історію в колі друзів і перед глядачами - це дві різні речі.
Нагадаємо, Дантес знайшов своє нове покликання і звернувся до українців
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