Українська телеведуча Маша Єфросиніна звернулася до співака, чоловіка Наді Дорофєєвої, Володимира Дантеса

Маша Єфросиніна і Володимир Дантес вже давно знайомі, повідомляє Politeka.net. Обидва знімаються разом в різних шоу, зокрема в "Лізі сміху" і "Маскарад".

За зізнанням телеведучої, у них зі співаком багато фото, на яких вони обіймаються.

"Вовка, щось у нас обнімонських фоток більше, ніж можна пояснити! Але знаєш що, давай, нібито я тут вже знаю, що у тебе запуститься круте stand up шоу на ютьюб, і там же вийде такий важливий соціальний проект про стартапи! Що ми будемо "рубатися" з тобою на "Маскарад" в різних командах, і ти так будеш підтримувати всі мої починання!

А поки на фото літо, страшна спека і перша зйомка "Ліга сміху", і ми просто з тобою раді нашій зустрічі))", - написала Маша.

За 20 хвилин пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів.

Володимир Дантес залишив свій коментар: "Машааааа😍

Тому що ми КОМАНДА! Класно, що Ліга нас так здружила!".

Зазначимо, нещодавно Володимир Дантес розповів, що вирішив спробувати себе в стендапі. При цьому артисту довелося подолати свій страх, адже розповідати веселу історію в колі друзів і перед глядачами - це дві різні речі.

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