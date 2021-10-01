Син Олексія Потапенка розповів, як йому заважає жити Популярність батьків
Як повідомляє Politeka.net, син популярного українського виконавця і продюсера Олексія Потапенка (Потап) Андрій, який народився в барці артиста з Іриною Горовою, дав інтерв'ю програмі "Зірковий шлях", в якому розповів, чому йому заважає Популярність батьків. Так, за словами хлопця, багато його друзів спілкуються з ними тільки через те, що його тато Потап, а багато людей на вулиці не дають проходу, просячи про фото.
"Коли я виходжу в магазин, до мене підходять люди і такі: "О, ти син Потапа, давай сфоткаємося" або "Підпишись на мій Instagram". Я хочу домагатися всього сам", - розповів Андрій.
Також підліток розповів, за що його востаннє лаяли зіркові батьки. За словами Андрія, він затримався на прогулянці і пізно прийшов додому. "Якраз мені влетіло від двох людей", - зізнався син артиста.
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