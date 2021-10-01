Відома телеведуча Лілія Ребрик розповіла про заняття спортом і похвалилася фігурою
Як передає Politeka.net, Лілія Ребрик є популярною телеведучою. Також вона прославилася як актриса театру і кіно. Лілія з 2017-го року веде програму "Ранок з Україною", де радує шанувальників своїм виглядом.
Так, цього разу телеведуча опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Лілія показала свою фігуру в спортивному вбранні. На ній обтягуючі лосини чорного кольору, які підкреслюють ідеальну фігуру телеведучої й біла футболка. Також вона доповнила спортивний образ рожевими кросівками.
"З гімнастикою дружу, зі спортзалом дружу, танці обожнюю і за БІГ потроху беруся! Скажу очевидне, але три кити міцного здоров'я-збалансоване харчування, повноцінний сон і фізична активність.
З першим проблем немає, з другим - всяке буває, а останнє часто надолужую на роботі))) там і 10 000 кроків своїх виходжу і кілька кілометрів бігу намотую!
А насправді - бачу скільки друзів і знайомих бігають, захоплююся ними та по-білому заздрю: які ж молодці!
Це прям нова культура XXI століття!",- заявила Лілія Ребрик.
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Шанувальники залишили безліч приємних коментарів, де відзначили відмінну фігуру телеведучої:" Браво, ви чудовий! Ви можна починати рекламувати Спортивний одяг! Ви в прекрасній формі", "У відмінній формі, Лілія!!! Браво!", "Прекрасний вид".
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