Дружина Євгенія Кошового, зірки "Квартал 95", Ксенія показала, як займається з подружкою в спортзалі

Як пише Politeka.net, дружина Євген і Ксенія вже більше 10 років у шлюбі. У пари є двоє дочок-Варвара і Серафима. Варвара вже встигла про себе заявити, виступивши в талант-шоу " Голос. Діти". А сама Ксенія не дуже публічна, хоч і веде сторінку в соціальній мережі Instagram, де іноді публікує кадри з особистого життя і творчості чоловіка.

На нових фото Ксенія була в чорному костюмі, сидячи на підлозі перед дзеркалом і піднявши ногу вище голови. Поруч сиділа подружка в майці і штанях, позуючи для спільного знімка.

"Фізкуль Привіт", - написала Кошова.

На другому сторіс Ксенія вже сиділа в шпагаті, а подружка стояла ззаду і знімала дружину Кошового, поки та демонструвала розкішну розтяжку.

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