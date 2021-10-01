Відома американська актриса, танцівниця і бізнеследі Дженніфер Лопес показала нові кадри з фотосесії
Дженніфер Лопес, яка до недавнього часу воліла натуральне хутро, піддалася сучасним напрямками і перейшла на еко-хутро. Нещодавно артистка показала, як розгулювала по місту в Тедді-шубці, а сьогодні показала новий осінній лук в коричневих тонах.
Це не тільки тренд сезону, але і ще й дуже теплий і зручний предмет одягу. Дженніфер вибрала дизайнерський костюм і жилетку зі штучним коміром. Сумочка з оригінальним принтом стала центром образу Дженніфер.
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Схоже, цього разу артистка вирішила показати теплий осінній лук, який вдало доповнить саме цей аксесуар.
"Яка дивовижна; виглядає мінімум на 31; це наша нова любов😍 несподіваний вибір, Дженні; Мій улюблений образ🔥; ❤ ️ Я люблю; такий вигляд; дивно, що так скромно🔮; любов❤️; Королева♥♥️; найкрасивіший наряд❤️; це незвично для вас, Дженні» - пишуть в мережі.
Ми також писали, що Дженніфер Лопес активно готується до зйомок у новому фільмі, робота над яким почнеться вже зовсім скоро. Причому не забуває зірка і про свою кар'єру співачки, тому часто влаштовує тренування зі своєю командою.
Раніше Politeka писала, що Лопес чесно показала, чи помітні у неї зморшки насправді: "вже можна заздрити"
Нагадаємо, що Дженніфер Лопес в ефектній сукні покрасувалася на Венеціанському кінофестивалі: "а Бетмен?".
A ще Politeka повідомляла, що Дженніфер Лопес в новому образі довела, що може виглядати на 20 років молодше: "Хороший ефект".