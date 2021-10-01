Известная американская актриса, танцовщица и бизнеследи Дженнифер Лопес показала новые кадры из фотосессии

Дженнифер Лопес, которая до недавнего времени предпочитала натуральный мех, поддалась современным направлениям и перешла на эко-мех. Недавно артистка показала, как разгуливала по городу в Тедди-шубке, а сегодня показала новый осенний лук в коричневых тонах.

Это не только тренд сезона, но и еще и очень теплый и удобный предмет одежды. Дженнифер выбрала дизайнерский костюм и жилетку с искусственным воротом. Сумочка с оригинальным принтом стала центром образа Дженнифер.

Похоже, в этот раз артистка решила показать теплый осенний лук, который удачно дополнит именно этот аксессуар.

«Какая изумительная; Выглядит минимум на 31; Это наша новая любовь😍 Неожиданный выбор, Дженни; Мой любимый образ🔥; ❤️ я люблю; такой вид; странно, что так скромно🔮; Любовь❤️; Королева👑 ♥ ️; самый красивый наряд❤️; Это непривычно для вас, Дженни» - пишут в сети.

Мы также писали, что Дженнифер Лопес активно готовится к съемкам в новом фильме, работа над которым начнется уже совсем скоро. Причем не забывает звезда и о своей карьере певицы, поэтому часто устраивает тренировки со своей командой.

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