Известная американская актриса, танцовщица и бизнеследи Дженнифер Лопес показала новые кадры из фотосессии
Дженнифер Лопес, которая до недавнего времени предпочитала натуральный мех, поддалась современным направлениям и перешла на эко-мех. Недавно артистка показала, как разгуливала по городу в Тедди-шубке, а сегодня показала новый осенний лук в коричневых тонах.
Это не только тренд сезона, но и еще и очень теплый и удобный предмет одежды. Дженнифер выбрала дизайнерский костюм и жилетку с искусственным воротом. Сумочка с оригинальным принтом стала центром образа Дженнифер.
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Похоже, в этот раз артистка решила показать теплый осенний лук, который удачно дополнит именно этот аксессуар.
«Какая изумительная; Выглядит минимум на 31; Это наша новая любовь😍 Неожиданный выбор, Дженни; Мой любимый образ🔥; ❤️ я люблю; такой вид; странно, что так скромно🔮; Любовь❤️; Королева👑 ♥ ️; самый красивый наряд❤️; Это непривычно для вас, Дженни» - пишут в сети.
Мы также писали, что Дженнифер Лопес активно готовится к съемкам в новом фильме, работа над которым начнется уже совсем скоро. Причем не забывает звезда и о своей карьере певицы, поэтому часто устраивает тренировки со своей командой.
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Напомним, что Дженнифер Лопес в эффектном платье покрасовалась на Венецианском кинофестивале: "а Бэтмен?".
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