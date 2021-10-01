Відома співачка і суддя шоу "Співають всі" Анастасія Приходько влаштувала запальні танці з молодим блогером

Не так давно Анастасія висловилася з приводу ситуації з блогером, помітивши, що вони з ним познайомилися на зйомках "Співають всі" в червні. Тоді молода людина їй дуже не сподобався тим, що очевидні речі видавав за "знання секретів Всесвіту".

На шоу артистка не раз сварилася з блогером і влаштовувала публічні розбірки, проте з часом їхні стосунки налагодилися, і вони навіть жартують один на одному. Зараз в мережі з'явилося відео з недавніх зйомок.

У кадрі колеги вже не соромилися і щосили танцювали один з одним, не маючи ніякої неприязні.

"Все, світ?"- пишуть в мережі фанати.

Пословам Приходько, раніше її насторожувало те, наскільки блогер галасливий, проте на шоу вона впізнала його з іншого боку.

"Мене завжди такі люди насторожували тим, що вони або дурні, або грають. І ні в одному з цих випадків немає нічого хорошого! Про що говорити, він дико мене дратував, але, я його не чіпала.

Але, так часто буває, людина, яка спочатку був неприємний, стає другом. Мене підкупила в Олега щирість і божевільна чиста віра в свої ідеали і те, що він робить.

Ні, звичайно, ми не перестанемо лаятися. Але, хіба немає у вас друзів, які Ваші протилежності?"- підмітила Анастасія.

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