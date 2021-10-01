Відома співачка і суддя шоу "Співають всі" Анастасія Приходько влаштувала запальні танці з молодим блогером
Не так давно Анастасія висловилася з приводу ситуації з блогером, помітивши, що вони з ним познайомилися на зйомках "Співають всі" в червні. Тоді молода людина їй дуже не сподобався тим, що очевидні речі видавав за "знання секретів Всесвіту".
На шоу артистка не раз сварилася з блогером і влаштовувала публічні розбірки, проте з часом їхні стосунки налагодилися, і вони навіть жартують один на одному. Зараз в мережі з'явилося відео з недавніх зйомок.
У кадрі колеги вже не соромилися і щосили танцювали один з одним, не маючи ніякої неприязні.
У мережі порівняли дитячі фото Кіркорова і сина Пугачової, вибухнув скандал: "Копія свого батька"
Перехід на зимовий час в Україні: коли і в який бік потрібно перевести стрілки
Життя дружини російського співака Шаляпіна обірвалося незабаром після весілля: "Три щасливих дні було у нас"
Жовтень вдарить по Україні першими заморозками і дощами: яких поворотів чекати від погоди
Суддя "Україна має талант" Мішина повідомила українцям сумну новину: "Не планується..."
"Все, світ?"- пишуть в мережі фанати.
Пословам Приходько, раніше її насторожувало те, наскільки блогер галасливий, проте на шоу вона впізнала його з іншого боку.
"Мене завжди такі люди насторожували тим, що вони або дурні, або грають. І ні в одному з цих випадків немає нічого хорошого! Про що говорити, він дико мене дратував, але, я його не чіпала.
Але, так часто буває, людина, яка спочатку був неприємний, стає другом. Мене підкупила в Олега щирість і божевільна чиста віра в свої ідеали і те, що він робить.
Ні, звичайно, ми не перестанемо лаятися. Але, хіба немає у вас друзів, які Ваші протилежності?"- підмітила Анастасія.
Раніше повідомлялося, Приходько вставила свої "п'ять копійок" в скандал з блогерами Пустовітами: "жахливі подробиці"
Також, суддя "Співають всі" після скандалів з Приходько і Могилевською "наїхав" на Пономарьова: "погана людина..."
Politeka розповідала, Приходько виправдала свою скандальну поведінку на шоу" Співають всі": "я кажу правду"