Учасниця шоу" Холостяк " з Михайлом Заливако Юлія "Зайка" Бельченко показала себе в новому образі

Як пише Politeka.net, Юлія " Зайка "стала популярним блогером після проекту" Холостяк", де не стала переможницею проекту, але розкрутила свою сторінку в Instagram. Тепер сотні тисяч фанатів стежить за Бельченко в соціальній мережі, де Юлія часто ділиться з фанатами новими фото.

Нещодавно "Зайка" вирушила до Єгипту, де відпочиває зі своєю подружкою. Юлія в сторіс показала, як відпочиває на курорті. Бельченко на фото була в бікіні, демонструючи розкішні форми.

На ще одному сторі Юлія показала подружку. Дівчина була накрита рушником.

"У будиночку", - написала Бельченко.

А на наступному сторіс на Юлії була накинута зверху біле простирадло, залишивши тільки стрункі ніжки відкриті.

"Юлія Бельченко в будиночку", - підписала фотографію подружка.

"У Юлі в сторі я теж в будиночку", - зазначила"Зайка".

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