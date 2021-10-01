Відома телеведуча Катя Осадча, яка нещодавно народила третього сина, заговорила про те, що у неї не виходить

Як передає Politeka.net, Катя Осадча є відомою українською телеведучою. Вона веде авторську програму про зірок шоу-бізнесу "Світське життя". У 2017-му році вона оголосила про те, що вийшла заміж за колегу Юрія Горбунова. Того ж року у них народився син Іван, а місяць тому Осадча народила йому другого сина - Данила.

Так, цього разу телеведуча опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі щаслива Катя Осадча позує у дворі свого розкішного особняка з Юрієм Горбуновим. На ній Біла шовкова сорочка і того ж кольору штани.

"Ловлю бабине літо 👯‍♀️ ще не всі кавуни з’їли, не весь вітамін D зібрали :) не всі літні сорочки сховали 😅

Вчуся тішитися будь-якій погоді ) але поки погано виходить. Осінь люблю, але теплу, а яка ваша улюблена пора? Ставте в коментарях", - запитала Катя Осадча.

Шанувальники залишили телеведучій безліч приємних коментарів з компліментами: "Ви чарівна!", "Катенька, ви просто розумниця - троє синів ще й будинком займаєтеся, трудівниця!!! Я не розумію людей, які пишуть, що у них денегмного поділіться з нужденними, це такі приколи, і чому на вашому Instagram??? Чому просять купити коляску???, є спец організації, які займаються цією роботою !!! Просто смішно!".

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