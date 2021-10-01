Партнер і чоловік Катерини Кухар з "Танців з зірками" Олександр Стоянов показав, на що йде заради красуні-дружини

Як пише Politeka.net, Катерина Кухар є зіркою українського балету. Прима-балерина також судить проект" Танці з зірками", а також керує КГХУ. Не забуває Катерина, як і чоловік, і про Instagram, де парочка ділиться всім цікавим.

На новому фото, яке опублікував Стоянов в Instagram, можна побачити Катерину на сцені. Олександр теж був там, але лежав на підлозі, щоб зробити фотографію з потрібного ракурсу.

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Спочатку носиш улюблену прийму на руках три акти, сотні разів за виставу піднімаєш партнерку до зірок і приземляєш на грішну сцену.... ще й свої варіації танцюєш)).

А після вистави ще й виступаєш контент-кріейтором в найдивніших позах, щоб у коханої @ekaterinakukhar_official були найкращі фотки для вас.

Вона б на такі подвиги заради Мене не пішла б...)))

Може піде на інший))

Я ось точно знаю, що під кінець, мої поперек, ноги і плечі вимагають масажу!

Так що на честь Дня балету, Катерина, сподіваюся і чекаю подарунків", - написав Стоянов.

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