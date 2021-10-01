Відома артистка Ольга Сумська показала свій візит до косметолога
Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса Ольга Сумська часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу в сторіс зірка показала свій візит до косметолога і модну процедуру, яка зволожує шкіру.
Спочатку Ольга показала кадри з холу клініки, на яких видно також її чоловіка Віталія Борисюка. Схоже, цю процедуру вони зібралися робити удвох. Потім на відео видно, як актриса лежить на кріслі майстра вже під час сеансу і показує, як це відбувається.
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Наприкінці Сумська поділилася результатом роботи косметолога. Вона нахвалює цю процедуру, запевняючи, що її обличчя стало дуже зволоженим, а ефект буде триматися понад тиждень.
"Ну ось друзі, обличчя після процедури, воно настільки зволожене. Просто неймовірний ліфтинговий ефект. Я задоволена", - каже Ольга в сторіс. Також вона підписала, що це: "Відео без фільтрів".
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