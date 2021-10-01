Телеведуча Леся Нікітюк показала себе на прогулянці по Києву

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк стала популярною українською телеведучою і популярним блогером в Instagram, за яким стежать мільйони українців.

Леся вирішила показати, як гуляє столицею України. На фото Нікітюк була в піджаку з білим комірцем і у тоненьких колготках. Образ телеведуча доповнила стильними окулярами і сумочкою.

"Київ Вечірній. Настрій:" це мій образ на цей день", - написала Леся.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Леся, вогонь"," і в теплих трусах"," Леся, хто ваш стиліст", " Якби я зараз свій настрій показала, то це б приблизно виглядало так, як цигани на привокзальній. Приблизно у мене на голові", "Іванівна, по-бойовому", " тільки я дивлюся на ніжки в першу чергу? Або то у мене професійне", " Ах! У мене був такий комірець в шкільні роки!!", "І трусики на флісі".

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