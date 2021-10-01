Відома співачка Надя Дорофєєва підколола чоловіка Володимира Дантеса в мережі

Як повідомляє Politeka.net, відомий виконавець, телеведучий і чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес, який в минулому співав у дуеті з Вадимом Олійником, опублікував у своєму Instagram миле фото, а в підписі до нього звернувся до фанатів.

У своїй публікації Володимир запитав у шанувальників, чому вони за ним стежать в соцмережах і як взагалі про нього дізналися в перші.

"Чому ви стежите за мною? Тільки не треба писати компліменти. Мені цікаво, на якому етапі ви дізналися про мене. Під час тревел шоу? З моменту, як я почав співати? Через нашу сім'ю? Через гумористичні проекти? Коротше, напишіть, через що ви читаєте це все. А я зрозумію тоді, про що Вам цікаво або за чим прикольно спостерігати", - звернувся Дантес.

Однією з перших пост чоловіка прокоментувала Надя Дорофєєва, причому жорстко підколола його в публічному просторі. "Я через Олійника", - написала Надя.

Нагадаємо, Єфросиніна відповіла на скарги чоловіка Наді Дорофєєвої Дантеса: "Нюхай наволочку".

Як повідомляла Politeka, Чоловік Дорофєєвої Дантес обурився через поїздку в поїзді: "Де мій підсклянник алюмінієвий, де стакан?".

Також Politeka писала, що Чоловік Дорофєєвої Дантес осоромився, звернувшись до українців: "Давайте, люди, будемо егоїстами".