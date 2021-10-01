Известная певица Надя Дорофеева подколола мужа Владимира Дантеса в сети
Как сообщает Politeka.net, известный исполнитель, телеведущий и муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес, который в прошлом пел в дуэте с Вадимом Олейником, опубликовал в своем Instagram милое фото, а в подписи к нему обратился к фанатам.
В своей публикации Владимир спросил у поклонников, почему они за ним следят в соцсетях и как вообще о нем узнали в первые.
"Почему вы следите за мной? Только не надо писать комплименты. Мне интересно, на каком этапе вы узнали обо мне. Во время тревел шоу? С момента, как я начал петь? Из-за нашей семьи? Из-за юмористических проектов? Короче, напишите, из-за чего вы читаете это всё. А я пойму тогда, о чём вам интересно или за чем прикольно наблюдать", - обратился Дантес.
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Одной из первых пост мужа прокомментировала Надя Дорофеева, причем жестко подколола его в публичном пространстве. "Я из-за Олейника", - написала Надя.
Напомним, Ефросинина ответила на жалобы мужа Нади Дорофеевой Дантеса: "Нюхай наволочку".
Как сообщала Politeka, Муж Дорофеевой Дантес возмутился из-за поездки в поезде: "Где мой подстаканник алюминиевый, где стакан?".
Также Politeka писала, что Муж Дорофеевой Дантес оконфузился, обратившись к украинцам: "Давайте, люди, будем эгоистами".