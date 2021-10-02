Відома актриса Ксенія Мішина, головна героїня першого сезону "Холостячки" висловилася про збентеження

Цього разу Ксенія розповіла, як нещодавно на неї вплинула фраза: «Перестала соромитися бідності, перестала соромитися багатства». Артистка вирішила розсудити, чому ж ці слова їй запам'яталися, і вона вирішила обміркувати їх, застосувати в своє життя.

«У моєму житті був такий період, тоді здавалося ганебним бути там де я була, бути тією. Здавалося, що тебе визначають речі або бренди. Потім стало зрозуміло, що у тебе може бути все що ти захочеш, якщо ти вирішиш і візьмеш життя в свої руки. І зовсім було не очевидним те, що навіть коли все це буде, не це зробить тебе людиною, другом, професіоналом» - поділилася Ксенія.

Після вона згадала про інший період, коли їй було соромно достаток, тому що вона відчувала себе, як ніби винною за те, що у неї є.

"Реально було соромно. Було відчуття, ніби я не заслужила це. А потім в один день, я сіла і просто порахувала, скільки годин на цьому тижні я працювала, а скільки приділила собі» - розсудила Мішина.

У підсумку зірка навчилася шукати золоту середину:

«Я жертвувала тусовками з друзями, спільними подорожами, походами в кіно з сином, переглядами серіалів, а іноді і просто днями коли можна повболівати або полінуватися. Я зробила свій вибір і отримую за це дивіденди. Перестала соромитися і цього " » уклала артистка.

В кінці вона запитала, на якій зараз стадії її фанати, на що колишній коханий Ксенії заявив: «на роботі».

До слова, не так давно Ксенія була щаслива у відносинах зі своїм коханим Олександром Еллертом, який був її обранцем на "Холостячку". Вони жили разом і планували майбутнє, проте раптово розлучилися і відмовилися говорити про те, що трапилося. Єдиною інформацією про це став пост Ксенії в Instagram.

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