Співачка Злата Огневич осоромилася і назвала учасника першого сезону шоу "Холостячка" Андрія Рибака чужим ім'ям

Як передає Politeka.net, Злата Огневич-відома українська артистка. Нещодавно вона стала головною героїнею нового сезону шоу "Холостячка".

Цього разу Злата Огневич опублікувала нове відео. У своїх сторіз вона говорить про те, що учасники першого сезону Олександр Еллерт і Андрій Рибак випустили огляд на першу серію "Холостячки". Однак, вона помиляється, і називає рибалки - Сашею.

"До речі, два Саші - Еллерт і Рибак випустили дуже придатний і смішний огляд на нову "Холостячку". І цей огляд вже у них на каналі, залишаю вам ссилочку на Ютуб і запрошую його подивитися, після того, як закінчиться сьогодні наш третій ефір "Холостячки", — розповіла Злата Огневич.

Через деякий час, співачка опублікувала нове відео в сторіз, де визнала, що помилилася, і принесла вибачення Андрію Рибаку.

"Хлопці, вибачте, будь ласка! Звернення персонально для Андрія Рибака. Ну звичайно, ти ніякий не Саша, ти Андрій Рибак. Просто у мене дівоча пам'ять, і я не брала участі в першій "Холостячці". Коротше, відмазуватися можна дуже довго. Але я насправді просто переплутала, як тебе звуть. Але тепер я обіцяю виправитися, ти дуже крутий", — вибачилася перед Андрієм Рибаком Злата Огневич.

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