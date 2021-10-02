Учасниця третього сезону шоу "Холостяк" з відомим пластичним хірургом Андрієм Іскорнєвим, Ірина Скорикова показала, як пройшло її таємне весілля

Як передає Politeka.net, Ірина Скорикова прославилася як учасниця шоу "Холостяк", де головним героєм був пластичний хірург Андрій Іскорнєв. Хоч вона і не здобула перемогу, проте відносини з "Холостяком" у неї все ж зав'язалися. Пара була у відносинах близько року, але життя в різних містах виявилася для них складною, і вони розлучилися.

Так, цього разу на сторінці фаворитки Іскорнєва з'явилася нова серія фото. Стало відомо, що місяць тому Ірина Скорикова зіграла таємне весілля, про що розповіла тільки зараз. Особистість свого чоловіка вона не розкриває, проте показала його на фото.

"Що за ідеальний день", - підписала фото Скорикова.

Також, на фото можна побачити її обійми з сином, який також був присутній на таємному весіллі.

Користувачі Мережі залишили дівчині безліч привітань: "Прекрасна пара! Щастя, любові та сімейного благополуччя на довгі роки!", "Дуже рада за Вас! Жіночого вам щастя", "Красива така, послати треба було давно того пластичного хірурга".

Також, вони помітили, що наречений Ірини набагато старший за неї: "Хто обранець у нашої Ірини?", "Тільки чому такий старий вибір? Ти така молоденька красива дівчинка! А він? Багатий напевно!".

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