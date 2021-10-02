Участница третьего сезона шоу "Холостяк" с известным пластическим хирургом Андреем Искорневым, Ирина Скорикова показала, как прошла её тайная свадьба

Как передает Politeka.net, Ирина Скорикова прославилась как участница шоу "Холостяк", где главным героем был пластический хирург Андрей Искорнев. Хоть она и не одержала победу, однако отношения с "Холостяком" у неё все же завязались. Пара была в отношениях около года, но жизнь в разных городах оказалась для них сложной, и они расстались.

Так, на этот раз на странице фаворитки Искорнева появилась новая серия фото. Стало известно, что месяц назад Ирина Скорикова сыграла тайную свадьбу, о чем рассказала только сейчас. Личность своего мужа она не раскрывает, однако показала его на фото.

"Что за идеальный день", — подписала фото Скорикова.

Также, на фото можно увидеть её объятия с сыном, который также присутствовал на тайной свадьбе.

Пользователи сети оставили девушке множество поздравлений: "Прекрасная пара!💐💐💐Счастья, любви и семейного благополучия на долгие годы!", "Очень рада за Вас💜Женского Вам Счастья", "Красивая такая, послать надо было давно того пластического хирурга".

Также, они подметили, что жених Ирины намного старше её: "Кто избранник у нашей Ирины?", "Только почему такой старый выбор? Ты такая молоденькая красивая девочка! А он? Богатый наверное!".

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