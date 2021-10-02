Українська співачка Злата Огневич, яка стала героїнею шоу "Холостячка", розповіла про екстремальне побачення
Відразу кілька чоловіків намагаються завоювати серце Злати Огневич в шоу "Холостячка", повідомляє Politeka.net.
Учасники намагаються здивувати красуню будь-якими способами, влаштовуючи цікаві побачення.
Так, у новому випуску Андрій зі Світловодська влаштував артистці поїздку на мотоциклах-ендуро.
Злата вперше в житті сіла за кермо мотоцикла, і їздила під керівництвом учасника "Холостячки". Перед поїздкою Огневич впала з двоколісного і сильно забила ногу, але знову сіла за кермо і їй навіть сподобалося.
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У своїх сторіс артистка розповіла про позідку і наслідки.
"Чотири години поспіль я їхала на ендуро, вперше у своєму житті сівши за кермо! Перед поїздкою я впала, як ви бачили і сильно забила ногу! До речі гематома на всю ногу трималася місяць і її доводилося замазувати щільним гримом", - написала артистка.
Андрій подарував зірці букет ромашок за сміливість.
"Романтично. Хоча протягом побачення мене не покидало відчуття, що Андрій веде себе занадто впевнено. Можливо, це така тактика, час покаже", - написала Злата Огневич.
Нагадаємо, що Огневич проговорилася про свого улюбленого серед учасників "Холостячки"
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