Українська співачка Настя Каменських показала нові знімки з відпочинку на вихідних

Артистка щодня веде Instagram, намагаючись розповідати про життя. Причому зірка робить це досить активно і навіть перед концертами записує відео для фанатів. Щоб привернути увагу, тепер Каменських досить просто показати свій новий наряд.

Цього разу в мішкуватому костюмі, повністю приховує фігуру від сторонніх очей, Настя засвітилася на відпочинку. Посміхаючись на камеру і радіючи вільному дню у вихідний, Настя підкорила яскравим виглядом.

"Blessed morning 🤍 » - написала під кадрами Настя.

Шанувальники відреагували на щасливі фото знаменитості « " скільки чуттєвості і ніжності, в цій прекрасній жінці; Прекрасна Анастасія; дуже красива; неймовірна жінка; Красуня❤️; Божечки кішечки😍; Гарненька 😍; вона суперкласна у всіх сенсах співачка!; As always❤; Просто супер; Краса принадність; Настя сама натуральність; ось чим мені подобається ця дівчина; Розумниця. Стільки років нас радує творчістю, і жодного "кривого хвоста"!».

Відзначимо, Настя Каменських зараз активно будує кар'єру під псевдонімом NK. Артистка активно себе просуває і в соціальних мережах, де веде свій блог.

На новому фото, яке Настя опублікувала в Instagram, дівчина була в шкіряній сукні. Красуня сіла на стіл в гримерці, демонструючи розкішні форми.

"Пантера повертається", - написала Настя.

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