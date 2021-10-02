Украинская певица Настя Каменских показала новые снимки из отдыха на выходных

Артистка каждый день ведет Инстаграм, стараясь рассказывать о жизни. Причем звезда делает это довольно активно и даже перед концертами записывает видео для фанатов. Чтобы привлечь внимание, теперь Каменских достаточно просто показать свой новый наряд.

В этот раз в мешковатом костюме, полностью скрывающем фигуру от посторонних глаз, Настя засветилась на отдыхе. Улыбаясь на камеру и радуясь свободному дню в выходной, Настя покорила ярким видом.

«Blessed morning 🤍» - написала под кадрами Настя.

Поклонники отреагировали на счастливые фото знаменитости: «Сколько чувственности и нежности, в этой прекрасной женщине; Прекрасная Анастасия; Очень красивая; Невероятная женщина; Красуня❤️; Божечки кошечки😍; Красивенькая 😍; Она суперкласная во всех смыслах певица!; As always❤; Просто супер; Красота Прелесть; Настя сама натуральность; Вот чем мне нравится эта девушка; Умница. Столько лет нас радует творчеством, и ни одного " кривого хвоста"!».

Отметим, Настя Каменских сейчас активно строит карьеру под псевдонимом NK. Артистка активно себя продвигает и в социальных сетях, где ведет свой блог.

На новом фото, которое Настя опубликовала в Инстаграм, девушка была в кожаном платье. Красотка села на стол в гримерке, демонстрируя роскошные формы.

"Пантера возвращается", - написала Настя.

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