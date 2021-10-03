Син відомого музиканта і продюсера Потапа і його першої дружини Ірини Горової - Андрій Потапенко розповів про неприємний інцидент у школі

Як передає Politeka.net, Андрій Потапенко є сином відомого продюсера Потапа та його колеги та колишньої дружини Ірини Горової. Хлопчик вчиться в 7-му класі та займається спортом.

Андрій Потапенко розповів у програмі "Зірковий шлях", про неприємний інцидент у школі.

"Я колись приніс за один день три двійки. Мене дуже сильно насварили. Потім сказали обов'язково виправити, ну і, я виправив. Просто у нас таке спілкування з батьками, особливо і з мамою, і з татом, якщо вони у мене щось просять, то я обов'язково намагаюся це виконати. Якщо я їм кажу, наприклад, то що, за цей тиждень я точно виправлю цю оцінку, то я точно на цьому тижні її виправляю. Хоч ночами буду сидіти та вчити предмет, але я точно виправлю", — поділився одкровенням син Потапа.

Не дивлячись на те, що розповів Андрій, його батьків все ж викликали в школу, коли хлопчик був у третьому класі.

"Ох, там ситуація була складна. Я сидів з кращим другом у дворі там - Ростик. І до нас підійшли дві дівчинки, коротше були круті. Почали знімати Сторіз і говорити: Ой, це ж Андрій Потапенко, а де ти живеш? Як ти вчишся? Ну коротше почали "задовбувати". Ми на жарті почали їм відповідати, типу не всерйоз. А потім попросили видалити це відео. Вони почали тікати, а ми бігли за ними", — заінтригував Андрій.

Під час того, як Андрій з другом бігли за дівчатками, вони розвернулися і почали бити хлопчиком.

"Вони почали нас відверто бити. І руками, і ногами, а потім мій друг Ростик покликав 11-ти наших третьокласників. І як ми почали на них всіх бігли, і просто намагалися забрати телефон. Нас всіх викликали до директора, і наших батьків. Вони хотіли на нас поскаржитися, то що ми побили дівчаток. Як виявилося, ми нічого не зробили, і мама і тато мене насварили: ти що, бив дівчинку?", — розповів Андрій Потапенко.

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