Ресторатор, суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво багато часу проводить в спортзалі, а результатами тренувань хвалиться в мережі, викликаючи неоднозначну реакцію

Відомий ресторатор з Канади, який давно живе і працює в Україні, привертає увагу до себе не тільки кулінарним талантом, писати Politeka.net.

Суддя "Майстер Шеф" розповідав, що займається спортом приблизно чотири рази на тиждень, і навіть під час відпочинку намагається знайти зал, щоб піти на тренування.

Результати ресторатор демонструє в своєму Instagram. Так, на новому фото Ектор Хіменес-Браво позував в одних плавках, лежачи на надувному матраці в басейні.

Таким оригінальним способом ресторатор привітав усіх з Днем вчителя. У мережі неоднозначно відреагували на такий сміливий знімок.

"Добре, що хоч в шортах", "що з ним відбувається....? навіщо ці г**лі фотки...???😮 😮 ", "Печалька, та й годі! Хоч шорти надягнув на День вчителя. А то пам'ятаю на наше Різдво голий в ліжку лежав і вітав🤮"," у Ектора, схоже, дах з'їхав в стилі ню)", - написали коментатори.

Зазначимо, Ектор Хіменес-Браво кілька днів тому також викладав подібний знімок, де прикрився кавуном.

"Заради роботи готовий на багато що", - написав він тоді.

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