Відомий український дизайнер Андре Тан розповів українцям, про події, які кардинально змінили його життя

Як передає Politeka.net, Андре Тан (Андрій Тищенко) є відомим українським дизайнером. Ще з 11-ти років він почав відвідувати курси крою та шиття, а у віці 18-ти років вже відкрив свою торгову марку.

Так, на цей раз дизайнер опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Андре Тан в стильному вбранні. На ньому чорні шорти й сорочка з одним принтом, яка надіта на білу футболку. Свій образ він доповнив аксесуарами та модним взуттям.

"Надприродне в моєму житті



Друзі, якби в моєму житті не було надприродного, ви б зараз не читали цей пост!



Будучи зовсім юним, я провалив іспит і не вступив на дизайнера, надалі відучившись рік на Механіка швейного виробництва в Харківському текстильному технікумі. І ось на самому початку другого курсу звільнилося одне-єдине місце на спеціальності дизайн! Біда в тому, що воно було контрактним, а грошей у нас тоді зовсім не було! І раптом звідки не візьмися знаходиться ТАТО моєї мами, мій дідусь, якого вона не бачила 20 років. І він дає гроші на моє навчання! Містика чи збіг? Вирішувати вам.



Одне з найбільш містичних місць мого життя - квартира в Комсомольському, де ми жили всією сім'єю. Мені було років 10, пам'ятаю тоді ще всі говорили, що скоро настане кінець світу. А у нас прямо посеред вітальні стояв старий магнітофон. І ось одного разу вночі він сам включився і заграв на повну гучність, коли вся сім'я спала! Пам'ятаю як ми перелякалися ... було реально моторошно.



Ще одна містична історія сталася на другій зміні в школі, коли мені було 9 років. Говорячи коротко, Моя кофта впала зі стільця. Але як вона це зробила! Кофта на моїх очах підлетіла, "проїхала" метр по повітрю по горизонтальній Невидимій лінії та впала на підлогу.



Та й взагалі світ навколо нас досить містичний. Може все, що ми бачимо ー і є свого роду містика?



А ви вірите в надприродне?",- запитав Андре Тан.

Раніше повідомлялося, Андре Тан переніс операцію з поліпшення зовнішності, з'ясувалися сумні наслідки: "Так боляче і важко"

Також, Андре Тан розкрив свій діагноз, вилікувати не можна: "Таблеток від нього ще не придумали"

Politeka розповідала, Андре Тан знову став завидним холостяком і розповів, яка жінка йому потрібна: "Надихатися свободою"