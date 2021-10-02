Відомий артист Олександр Пономарьов оприлюднив кадри з розкішного весілля

Як передає Politeka.net, Олександр Пономарьов є відомим українським артистом і продюсером. Він був двічі одружений, перший шлюб у нього був з Оленою Мозговою, з якою у них з'явилася дочка Женя. А у 2012-му році він розлучився зі своєю дружиною - Вікторією Мартинюк, з якою у них є син - Саша. З того часу він тримає в секреті своє особисте життя.

Так, цього разу на сторінці співака в Instagram з'явилося нове відео. Як видно з кадрів, Олександр виступає на весільному заході. Він стоїть на сцені й співає пісню: "Я нікого ніколи ще так не кохав".

Також, Олександр Пономарьов показав, як виглядав до виступу у себе в гримерці. На ньому чорні штани та футболка. Свій образ він доповнив чорними окулярами й білими кросівками.

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