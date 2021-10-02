Українська співачка Соня Кей, племінниця Софії Ротару, показала свої пам'ятні кадри з декількох зйомок

Молода артистка Соня Кей почала кар'єру співачки не так давно і планує продовжувати розвиватися в даному напрямку надалі. Цього разу в розділі Сторі в Instagram виконавиця згадала про декілька образах, які припали їй до душі.

Беручи участь в зйомках для нового проекту, Кей вибрала серію образів, які показала перед камерою. Образ впевненої в собі дівчини і образ скромниці-кокетки підійшли однаково добре Соні.

"Моя перша фотосесія з початку проекту. Тут я як левиця, і фото з дульками. Ну і сміливі фото теж були", - висловилася дівчина під серією пам'ятних знімків.

Причому вона не стала уточнювати, який з них їй більше до душі, вважаючи за краще почути думку фанатів на її недавні зміни стилю і образу.

Відзначимо, з оня вирішила піти по стопах легендарної тітоньки, ставши співачкою. Кей навіть номінували на звання "Прорив року" за версією "Золота Жар-птиця". Останнім часом співачка випускає тільки сингли, а нещодавно вийшла заміж за відомого хокеїста.

Не забуває артистка і про Instagram, де за нею стежать десятки тисяч фанатів. Соня намагається не розчаровувати українців і регулярно публікує там нові фото і відео.

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