Вікторія Булітко з "Дизель Шоу" спробувала себе в якості "Холостячки"

Як пише Politeka.net, Вікторія Булітко є популярною українською актрисою, яка виступає в "Дизель шоу". Зірка вирішила показати, якою вона була б "Холостячкою", підготувавши номер з ведучим романтичного проекту Григорієм Решетником і екс-учасником Олексієм Тригубенко.

"Значить, зустрічайте. Наша неймовірна "Холостячка" Єфросинія Кіндратівна кадик або як називають її друзі "Фрося фу", сказав Решетник, представивши Вікторію, після чого дівчина з'явилася на сцені.

"Ну що, хто перший на мене?", - з дефектами мови почала смішити Булітко.

"Це хто такий взагалі? Мені говорили, що вона крутіше Мішиної буде", - сказав змужнений Тригубенко, дивлячись на Вікторію.

"Дивись нашу, дуже смішну "Холстячку"!

Там знімалися актори "Дизель" і реальні учасники проекту!

Ведучий-справжній Григорій Решетник

Цього не покажуть на СТБ-заборона цензури!

Більше мільйона переглядів і десятки тисяч позитивних відгуків!!!",- написано було під відеороликом

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