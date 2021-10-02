Співачка Злата Огневич, яка стала новою "Холостячкою", показала себе і розповіла про проект

Як пише Politeka.net, Злата стала популярною співачкою України, а також виступала на Євробаченні, де посіла третє місце. Огневич після цього перемогла в шоу" Маска", а тепер вирішила спробувати знайти любов в проекті"Холостячка".

На новому фото Огневич позувала в червоній сукні і з ременем на талії. Злата в такому вигляді гуляла по Добропарку, який знаходиться під Києвом. Зірка опублікувала кілька фото, демонструючи розкішну фігурку.

"Церемонія троянд. Ще ближче дізнаюся учасників, ще сильніше б'ється сердечко побачивши тих, хто мені дуже подобається....

Ми на самому початку нашої історії кохання і я не хочу квапити події. Буду прислухатися до голосу серця, воно завжди знає-хто І коли", - написала Зала під фото.

Фанати поставили понад 11 тисяч лайків і написали коментарі:

"Красуня і розумниця"," Прекрасна", " серце не обдуриш))) згодна повністю))) воно стукає ще швидше або завмирає зовсім побачивши того самого)))", "якось стилісти пропрацювали жахливо образ( вибачте, плаття огидне! Злата шикарна жінка і артистка", "Злата шикарна, але плаття ... як бачу не тільки мені не подобається, просто жах, ці стрази недоречні ... Звільніть терміново костюмера !!!!".

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