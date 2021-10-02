Відома українська співачка і скандальна суддя шоу "Співають всі" Анастасія Приходько з'явилася на публіці в образі актриси Анджеліни Джолі

Як передає Politeka.net, Анастасія Приходько є популярною артисткою. Вона прославилася завдяки своїй перемозі на проєкті "Фабрика зірок". Після цього, співачка представляла Україну на міжнародному конкурсі Євробачення у 2009-му році.

Так, цього разу артистка опублікувала нову серію фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Анастасія Приходько засвітилася в незвичайному для себе образі. На шоу "Співають всі" вона з'явилася в шкіряному чорному костюмі та з величезними рогами. Таким чином, вона копіює наряд Анджеліни Джолі у фільмі "Маліфісента".

"Сьогодні буде цікавий ефір...", - заінтригувала Анастасія Приходько.

Шанувальники залишили безліч компліментів для артистки:" вам дуже йде цей образ"," Маліфісента відпочиває"," як завжди неповторна","шикарний образ, вам йде".

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