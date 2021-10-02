Відома артистка Настя Каменських опинилася в лісі і отримала травму ноги
Настя Каменських є відомою українською артисткою. Артистка на початку 2000-их почала свою кар'єру і прославилася завдяки своїй участі в дуеті з Потапом (Олексієм Потапенко). Як передає Politeka.net, співачка з 2017-го року веде сольну кар'єру під псевдонімом "NK".
Так, цього разу Настя Каменських опублікувала нові відео на своїй сторінці в Instagram. Спочатку вона показала кадри лісу, в який вони приїхали з Потапом, його сином - Андрієм і кращою подругою Каменських - Ганною Андрійчук.
"Викрали і затягли в ліс", — жартома сказала Настя Каменських.
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Анна Андрійчук показала у своїх сторіз, як вони зібралися компанією і відкривають напої.
"Ось це лакшері вiп делюкс", - прокоментувала подруга Каменських.
Також, вона показала, що Настя стоїть в незручному положенні й прикладає холодну пляшку до щиколотки.
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"Зауваж, я навіть правильно вимовила це слово з першого разу", — підмітила дівчина.
Далі вони продовжили відпочинок в лісі, і прийняли рішення покататися на велосипедах.
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