Известная певица Настя Каменских вспомнила в компании близкой коллеги, как отдыхала заграницей

Настя привыкла показывать свою жизнь на обозрение публики, причем звезда старается демонстрировать свои образы при каждом удобном случае. В этот раз Каменских решила вспомнить о своем жарком отдыхе на курорте с коллегами.

Снимок Настя опубликовала, чтобы поздравить своего менеджера:

«Лерочка, @upintothesky мало того, что ты супер профессионал во всем, ты ещё и очень хороший и добрый человек. Пусть все твои мечты сбудутся и голова кружится от счастья, каждую секунду» - высказалась Каменских под совместным фото со своим менеджером.

Поклонники принялись нахваливать звезду и ее коллегу:

«Мои куколки🔥; Можно тоже по обниматься с вами? 😂; Классно, когда отношения с командой дружеские, и в то же время, результативные 🙌; Бомба; 😍Милашки; Лерчик лучшая! 🤍; Классная малышка 😍; Красиво!; Cool; Красотки😍 невероятно красивые дамы🔥».

Также в Инстаграм у звезды появилось фото, сделанное в домашней обстановке. Настя позировала в белом миниатюрном купальнике.

Она облокотилась на стол, выставив на всеобщее обозрение свою «пятую точку». При этом все равно не все поклонники оценили сочные формы звезды. Зато, судя по фото, их оценил муж певицы, известный продюсер и исполнитель Потап.

Напомним, Каменских на одной сцене с легендарной певицей не сдержала чувств: "Так тряслась...".

Как сообщала Politeka, Довольная Каменских показала, как нежится с Потапом в постели: "Можно смотреть вечно".

Также Politeka писала, что Каменских взбудоражила видом в кожаном платье и с прилизанными волосами: "Пантера возвращается".