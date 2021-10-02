Известная артистка Настя Каменских оказалась в лесу и получила травму ноги
Настя Каменских является известной украинской артисткой. Артистка в начале 2000-ых начала свою карьеру и прославилась благодаря своему участию в дуэте с Потапом (Алексеем Потапенко). Как передает Politeka.net, певица с 2017-го года ведет сольную карьеру под псевдонимом "NK".
Так, на этот раз Настя Каменских опубликовала новые видео на своей странице в Инстаграм. Сначала она показала кадры леса, в который они приехали с Потапом, его сыном - Андреем и лучшей подругой Каменских - Анной Андрийчук.
"Похитили и затащили в лес", — шутя сказала Настя Каменских.
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Анна Андрийчук показала в своих Сториз, как они собрались компанией и открывают напитки.
"Вот это лакшери вип делюкс", — прокомментировала подруга Каменских.
Также, она показала, что Настя стоит в неудобном положении и прикладывает холодную бутылку к лодыжке.
"И Настя с травмой...", — рассказала Андрийчук
"Заметь, я даже правильно выговорила это слово с первого раза", — подметила девушка.
Далее они продолжили отдых в лесу, и приняли решение покататься на велосипедах.
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