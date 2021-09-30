Известный рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко), муж Насти Каменских, записал видео в молодежном стиле

40-летний рэпер уже много лет на сцене, передает Politeka.net. За время своей работы Алексей Потапенко сменил много псевдонимов, но сейчас все же более известен, как Потап.

Исполнитель старается удивить поклонников, а также привлечь к своему творчеству более молодую аудиторию. Вероятно, именно для последнего певец решил зарегистрироваться в популярной соцсети "Тик Ток". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца видео). Репост видео Потап сделал в свой Инстаграм.

На кадрах певец позировал в желтой шапке и толствоке. Он потанцевал и спел новую песню на камеру.

За час публикация собрала почти 5000 просмотров и много комментариев. Некоторые отметили деятельность певца в "Тик Токе".

"Блин, Потап! Ваша солидность не совместима с Тик-Током)", "Такое впечатление шо играет снегирем на скрипке вместо смычка))", "А сними пожалуйста видео на твой трек «В темноте» или «Звезда»😍

Я так хочу своими глазками увидеть)", "Очень заводная песня! Снимите ещё на песню «Ради тебя». В этой песне очень красивое начало", - написали пользователи сети.

Напомним, Потап в молодежном образе покорил Сеть

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