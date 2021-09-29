Известный украинский рэпер Алексей Потапенко показал поклонникам, как выглядел более 20 лет назад

Как пишет Politeka.net, 40-летний основатель продюсерского центра Mozgi ENT и известный рэп-исполнитель Алексей Потапенко, прославившийся под псевдонимом Потап, женился на певице Насте Каменских. В своем Instagram исполнитель часто делится интересным контентом: публикует личные фото и видео, фотографии с женой и кадры с концертов. На этот раз известный рэпер решил показать свое фото до популярности и женитьбе на Каменских.

Потап опубликовал фотографию, где он изображен вместе с Александром Стегановым и Романом Веркулычем. Вместе с этими музыкантами Потапенко пел в группе "Вхід у Змінному взутті".

"Вхід У Змінному Взутті #вузв Стеганов ,Веркулич и Я ,бывший фан этой группы, но тут уже участник 😎😎😎 это 2000 какой-то … ", - написал Потап.

За два часа поклонники поставили более шести тысяч лайков и написали много комментариев.

"Помню эту группу 🔥🔥🔥 Одна из лучших, на то время 🙌 ", "Первая моя купленная настоящая студийная кассета!!! 🔥🔥🔥😍 ", "Это был первый концерт в моей жизни ... там Ваша группа выступала с Ляписом ... это было мега крутячно💓", "Обувь топ", " А время проходит, а время проходит....", "Оборванец! лимонады рваные, как не стыдно 👎👎👎", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что Каменских попала в конфуз на шумной тусовке: "Я даже не знаю, куда мне сейчас...".

Напомним, что ексчоловік Горовой спустя годы рассказал, почему она стала женой его друга Потапа: "Все так и было".

A еще Politeka сообщала, что Каменских в смелом наряде показала, что вытворяет на своих концертах: "Когда кажется, что немного устала...".