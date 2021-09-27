Відома співачка Настя Каменських вразила новим відео зі свого концерту і здивувала зізнаннями

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська зірка і дружина репера Потапа Настя Каменських виклала у своєму Instagram яскраве динамічне відео зі свого концерту. Ролик дуже цікаво змонтований, до нього увійшли всі найяскравіші моменти виступу зірки. А в підписі до публікації вона залишила довгий надихаючий пост для своїх фанатів.

Як видно на відео, Настя вийшла виступати в компанії своїх музикантів і гарячих дівчат з шоу-балету. Всі вони разом з головною зіркою здорово запалили публіку, яка зібралася повеселитися на концерті. Також можна помітити, що Каменських вийшла на сцену у відвертому вбранні. Втім, всі сценічні образи зірки досить пікантні, вона може собі це дозволити.

У підписі до ролика Настя написала: "щаслива можливості займатися улюбленою справою, дарувати вам свою творчість і проживати разом на концертах такі неймовірні, ні з чим не порівнянні емоції. Нескінченно надихатися і коли здається, що трохи втомилася - переглядати такі, як це, відео і відчувати, що енергія миттєво наповнює все тіло до кінчиків пальців".

Нагадаємо, Каменських на одній сцені з легендарною співачкою не стримала почуттів: "Так тряслася...".

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