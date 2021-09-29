Співачка Настя Каменських потрапила в незручну ситуацію на зйомках через занадто довгу сукню

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Настя Каменських, яка є дружиною продюсера Потапа, побувала на вечірці з нагоди зйомок промо-ролика програми "ЖВЛ". Там же артистка зізналася журналістам про плани підкорити космос.

До слова, з Настею трапився казус на цих зйомках – їй довелося відрізати сукню прямо на знімальному майданчику, так як воно було занадто довгим, і мабуть, заважало зірці пересуватися. Відзначимо, що на вечірку співачка прийшла в хитромудрому помаранчевому вбранні з сріблястим боді. Це плаття підкреслило довгі ноги і струнку фігуру зірки. Однак, наряд виявився занадто довгим і його підрізали прямо на зйомках.

В інтерв'ю програмі Каменських жартівливо розповіла про свої плани підкорити космос: "Стільки всього бачу, що я навіть не знаю, куди мені зараз їздити, щоб ще чого нового побачити. Тільки вже на Марс треба полетіти".

Нагадаємо, Каменських на одній сцені з легендарною співачкою не стримала почуттів: "Так тряслася...".

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