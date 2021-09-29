Певица Настя Каменских попала в неловкую ситуацию на съемках из-за слишком длинного платья

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Настя Каменских, которая является женой продюсера Потапа, побывала на вечеринке по случаю съемок промо-ролика программы "ЖВЛ". Там же артистка призналась журналистам о планах покорить космос.

К слову, с Настей случился казус на этих съемках – ей пришлось отрезать платье прямо на съемочной площадке, так как оно было слишком длинным, и видимо, мешало звезде передвигаться. Отметим, что на вечеринку певица пришла в замысловатом оранжевом наряде с серебристым боди. Это платье подчеркнуло длинные ноги и стройную фигуру звезды. Однако, наряд оказался слишком длинным и его подрезали прямо на съемках.

В интервью программе Каменских шутливо рассказала о своих планах покорить космос: "Столько всего вижу, что я даже не знаю, куда мне сейчас ездить, чтобы еще чего нового увидеть. Только уже на Марс надо полететь".

Напомним, Каменских на одной сцене с легендарной певицей не сдержала чувств: "Так тряслась...".

Как сообщала Politeka, Довольная Каменских показала, как нежится с Потапом в постели: "Можно смотреть вечно".

Также Politeka писала, что Каменских взбудоражила видом в кожаном платье и с прилизанными волосами: "Пантера возвращается".