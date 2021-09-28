Відомий виконавець і продюсер Потап здивував новим осіннім образом

Як повідомляє Politeka.net, відомий український репер і продюсер Олексій Потапенко (Потап), який є чоловіком співачки Насті Каменських, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу артист збентежив фанатів новими фото в незвичайному стильному образі.

На нових фотографіях Потап зображений, мабуть, у дворі їх з Настею особняка. Перед камерою він позує в цікавому образі - на ньому сірі штани і картата курточка, під якою видно темну футболку. Доповнюють образ білі кроси і модний бежевий капелюх. Артист кокетливо позує фотографу, дивлячись прямо в об'єктив.

У підписі до фото Олексій написав:"Romantic Collection". А користувачі тут же почали коментувати нові знімки виконавця, засинаючи його компліментами: "Який милий хлопець"," Стиль вогонь", "Крутий", "Осінній Льошенька! Я залипла, очі не посунути", "Ех, були часи хороші, деньки на вулиці погожі", "Круто. Це вам не Монатік (метр в капелюсі)", "Ну який же гарний чоловік".

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