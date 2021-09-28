Дивовижний приклад чоловічої дружби - музикант Юрій Горовий і репер Потап

Останній одружився на Ірині Горовій (що стала надалі його партнером по продюсерському бізнесу і матір'ю єдиного сина) в 1999 році. До цього моменту шлюб Ірини з Юрієм Горовим тріщав по швах, незважаючи на маленьку доньку.

Пікантні подробиці взаємин трійці днями спливли в інтерв'ю "Позаочі" на телеканалі "Інтер".

Перший чоловік Горової розповів, як познайомився з Олексієм Потапенко (Потапом). За його словами, вони разом займалися в басейні "Динамо", бачили один одного, але ще не знали. Представив їх спільний знайомий. Потап здався музикантом-початківцем. Після чого вони стали співпрацювати і дружити.

Юрій додав, що для нього, як це не дивно звучить, стало полегшенням, коли дружина закрутила роман з Потапом, і ось чому: "У якийсь момент я перестав жити з Ірою як чоловік, просто жив, щоб у дочки був тато. І коли Льоша з нею почав зустрічатися, мені стало легше".

Потап підтвердив слова друга і екс-чоловіка своєї колишньої: мовляв, "все так і було", Ірина "офіційно була вільною жінкою", коли почався їхній роман.

Чоловіки пронесли дружбу через роки і зараз, зізнається Потап, Юрій саме та людина, яка примчить до нього о третій годині ночі за першим дзвінком.

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