Олексій Потапенко (Потап) показав підрослого сина в незвичайному образі

Як пише Politeka.net, у Олексія Потапенка є син від минулого шлюбу-13-річний Андрій. Потап незважаючи на розлучення з Іриною Горовою продовжує зберігати теплі стосунки з колишньою дружиною, Андрієм, а також прийомною дочкою Наташею. Не забуває Олексій і про Instagram, де не тільки ділиться творчістю, а й особистими кадрами.

Цього разу Потапенко опублікував фотографію, на якій був Андрій. Підліток надів футболку і джинси, а обличчя сховав за досить незвичайною маскою, яку використовують в серіалі "Паперовий будинок".

"Андрій паперовий", - написав Потап

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Андрійко", "паперовий будинок топ", "вискочило, як Скрімер", "Плов: Потап запитує у Потапчика, де попіл"," "гра в кальмара" від Нетфлікс дуже зайшла і чимось нагадало" паперовий будинок", може червоні костюми", "Ахаха, Андрюха смішний".

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