Відома телеведуча Катя Осадча, яка місяць тому народила сина Данила, поїхала у відрядження
Як передає Politeka.net, Катя Осадча є відомою українською телеведучою. Вона веде авторську програму про зірок шоу-бізнесу "Світське життя". У 2017-му році вона оголосила про те, що вийшла заміж за колегу Юрія Горбунова. Того ж року у них народився син Іван, а місяць тому Осадча народила йому другого сина - Данила.
Так, цього разу телеведуча опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі вона сидить в машині в білій сорочці й в теплому жителі яскравих кольорів.
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"У перше відрядження після народження сина", - розповіла Катя Осадча.
Нагадаємо, що близько місяця тому Катя Осадча народила третього сина - Данила. Це вже друга дитина її в шлюбі з популярним шоуменом Юрієм Горбуновим, з яким вони разом з 2017-го року. Також, у них є син-Іван, йому 4 роки.
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